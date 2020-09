Hannover (www.anleihencheck.de) - Die zum Teil deutlich steigenden Corona-Neuinfektionszahlen in diversen europäischen Ländern haben die Anleger vermehrt in deutsche Staatsanleihen getrieben und für Gewinne gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Wenig überzeugende Konjunkturdaten und die anhaltend hohen Corona-Neuinfektionszahlen hätten bei US-Staatsanleihen trotz freundlicher Aktienmärkte für Kursgewinne gesorgt. Die US-Industrie habe sich auch im August im Aufwind befunden, wenn auch deutlich gebremst. Die Aufträge für langlebige Gebrauchsgüter hätten um 0,4% zum Vormonat zugelegt, nachdem es im Juli einen kräftigen Zuwachs von revidiert 11,7% gegeben habe. (28.09.2020/alc/a/a) ...

