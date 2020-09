DJ Gorleben wird wohl nicht Endlager für Atom-Müll

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Auf der Liste der möglichen Endlagerstandorte für den Atom-Müll fehlt Gorleben, berichten Spiegel und die Bild-Zeitung mit Verweis auf Fraktionskreise, die über den Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung vorab informiert wurden. Der Bericht soll am Montagvormittag offiziell vorgestellt werden.

So sei in dem Bericht Gorleben als "Teilgebiet" nicht ausgewiesen und demnach komplett aus dem Rennen. Dafür sind laut Spiegel Teile von Bayern nun erstmals auf der Liste, obwohl die bayerische Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag erklärte, dass Bayern nicht für ein Endlager geeignet sei. Mit auf der Liste sind auch Städte. Insgesamt sollen 54 Prozent der deutschen Landesfläche ausgewiesen sein. Die Liste umfasst 90 Teilgebiete, so der Spiegel.

Der Zwischenbericht der Kommission zur Endlagersuche soll von den beiden Geschäftsführern Stefan Studt und Steffen Kanitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) vorgestellt werden. Zur Begründung hieß es, der Salzstock in Gorleben habe sich seit der Eiszeit verändert und werde dies weiter tun. Eine Einlagerung von Atom-Müll sei deshalb nicht zu verantworten, so die Bild.

Das Bundesumweltministerium konnte nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreicht werden.

Grünen-Chef warnt vor politscher Einflussnahme

Der Grünen-Chef Robert Habeck sagte im ARD-Morgenmagazin, dass bei der vorherigen Auswahl von Gorleben als Endlagerstandort politisch entschieden worden sei und nicht wissenschaftlich. Nun solle nach den wissenschaftlich strengsten Kriterien und ohne politische Einflussnahme vorgegangen werden.

"Kein Ministerpräsident sollte sagen: Bei uns nicht", so Habeck. "Sondern da, wo der sicherste Ort in Deutschland ist, das mag in meinem Wahlkreis sein, das mag irgendwo anders in der Republik sein, da muss es dann sein, weil wir dieses massive Problem ja haben. Nichts wird besser, wenn wir sagen: Wir haben kein Endlager, es ist irgendwie schwierig. Der Atommüll ist ja in der Welt."

