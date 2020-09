Der Euro hat sich am Montag in der Früh nur wenig bewegt und wurde damit aber klar über der Marke von 1,16 US-Dollar gehandelt. Gegen 8.35 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1632 Dollar gehandelt. In New York ist sie am Freitagabend bei 1,1625 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Freitagnachmittag mit 1,1634 (Donnerstag: 1,1645) Dollar festgelegt.Der ...

