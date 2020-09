FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINARGENTINIEN 96/05 A8RQ DE0001354751ARGENTINIEN 00/07 RKA9 DE0005450258ARGENTINIEN 00/03 A8RS DE0002466208BUENOS AIRES 99/06 BQQE DE0003138806ARGENTINIEN 00/07 A8RA DE0004509005ARGENTINIEN 96/03 A8RP DE0001340909ARGENTINIEN 99/08 A8RD DE0002923851MUEHL PROD+SER.IS98/05 MPSA DE0003504171ARGENTINIEN 99/04 A8RT DE0002929452ARGENTINIEN 98/10 A8RG DE0002483203REP. LIBANON 13/20 MTN XS0944226637ARGENTINIEN 96/06 1-2 RKA7 DE0001319507ARGENTINIEN 98/08 A8RB DE0001974608BUENOS AIRES 99/04 BQQF DE0003040408VERION AG IS.03/14 PUZA DE0005568695ARGENTINIEN 99/08 A8RC DE0002966900ARGENTINIEN 97/04 A8RW DE0001904308ARGENTINIEN 98/08 A8RE DE0001767101ARGENTINIEN 96/11 A8RH DE0001325017ARGENTINIEN 95/02 1-2 A8RM DE0001300200ARGENTINIEN 96/03 A8RN DE0001308609ARGENTINIEN 99/06 RKA8 DE0002998952AB/FROM ONWARDS 28.09.2020