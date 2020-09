NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Martin Deboo rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einer negativen Umsatzentwicklung des Lebensmittelherstellers und zudem mit einer etwas schlechteren im Vergleich mit den großen europäischen Konkurrenten. Paradox sei, dass ausgerechnet die Geschäfte mit Fokus auf Gesundheit und Wellness derzeit strauchelten, wo sie eigentlich mit einem Aufschlag bewertet sein sollten. Mit einer diesbezüglichen Besserung rechnet er frühestens im vierten Quartal./ajx/ag



