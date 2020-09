Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix schafft erheblichen Mehrwert für Armstrong und seine Kunden

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), führender Anbieter von kundenfreundlichen Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass das führende US-amerikanische Kabelunternehmen Armstrong aus Butler, Pennsylvania, das Dienste in mehr als 469 Postleitzahlengebieten anbietet, das Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix eingeführt hat.

Vor 74 Jahren gegründet, ist Armstrong dem Anspruch verpflichtet, seinem großen Kundenstamm eine große Bandbreite beliebter Streaming-Optionen sicher zur Verfügung zu stellen. Armstrong hat vor kurzem eine weiterentwickelte TiVo-Plattform in seine Set-Top-Boxen eingebaut, um bei den technologischen Veränderungen in der Fernsehbranche auf dem neuesten Stand zu bleiben. Für einen sinnvollen Übergang benötigte das Unternehmen eine hochwertige, leicht zu integrierende Verschlüsselungslösung, um diese hohe Zahl an Streaming-Optionen anbieten zu können. So fiel die Wahl auf die VCAS-Lösung von Verimatrix.

"Ihre anspruchsvolle Software gegen Piraterie findet breite Akzeptanz unter den Content-Inhabern. Damit konnten andere Verschlüsselungsdienste einfach nicht mithalten", sagte Mike Giobbi, CTO bei Armstrong.

Verimatrix spielte eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung einer reibungslosen Umstellung des seit mehr als 15 Jahre in Betrieb befindlicheren älteren Produkts für Video On Demand (VOD) von Armstrong, auf eine graphischere Benutzeroberfläche, mit der das Unternehmen fünfzig Prozent seines Kundenstamms problemlos auf eine weiterentwickelte, streamingfreundliche Set-Top-Box-Plattform überführen konnte.

Ein Grund für die Entscheidung zugunsten dieses neuen Systems war die attraktive Streaming-Menüauswahl, die das sichere VCAS-System von Verimatrix ermöglicht. Anstatt sich ausschließlich auf einen Firestick oder ein anderes zusätzliches Streaming-Gerät zu beschränken, konnte Armstrong nativ ein breites Content-Spektrum anbieten und den Kunden dabei die Möglichkeit geben, nach Wunsch die Streaming-Methode ihrer Wahl zu nutzen.

"Der Integrationsprozess ging viel schneller, da es bereits API-Schnittstellen zwischen Verimatrix und TiVo gab, die leicht in unsere bestehende Infrastruktur integriert werden konnten", ergänzte Giobbi. "Der VOD-Start war einfach wir wussten, dass die Zusammenarbeit mit Verimatrix kein Problem sein würde."

Armstrong hofft nun, dass mehr Kunden im Laufe der Zeit diese native, sichere Streaming-Funktion nutzen werden. Die benutzerfreundliche Verschlüsselungssoftware von Verimatrix, die von bedeutenden Inhaltsanbietern aller Art durchweg für ihre hochwertigen Antipiraterie-Funktionen gewürdigt wird, ermöglicht dem Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit in der sich schnell verändernden Unterhaltungswelt.

"Die Zusammenarbeit mit Verimatrix war außergewöhnlich und die Integration problemlos", sagte Chris Mley, Product Services Engineer bei Armstrong. "Es funktioniert einfach. Wir wussten, dass Verimatrix ein tadelloses Ansehen in der Branche genießt und jetzt konnten wir uns aus erster Hand davon überzeugen."

"VCAS unterstützt Betreiber schon lange bei Innovation und Wachstum, da es sich sicher und einfach implementieren lässt", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass nun auch Armstrong mit seiner reichen und langen Geschichte sich jüngst für die preisgekrönte Content-Sicherheitstechnologie von Verimatrix mit ihren vielen Vorteilen entschieden hat."

