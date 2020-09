Köln (ots) - Bei der Verleihung des Kindermedienpreises GOLDENER SPATZ wurden am vergangenen Freitag in Erfurt die beiden SUPER RTL Formate Woozle Goozle und Mighty Mops mit je einem der begehrten Jury-Preise prämiert. Die Verleihung fand im Rahmen des gleichnamigen Kindermedienfestivals statt, welches zum 28. Mal ausgerichtet wurde.



In der Kategorie "Serie/Reihe Animation" konnte sich die Mighty Mops durchsetzen. Die mit dem GOLDENEN SPATZ prämierte Episode "Wau Wau Land" wurde von der 25-köpfgen Kinderjury vor allem für die kreative Idee gelobt, die Hunde tanzen zu lassen. Außerdem sei die Episode sehr gut animiert und gespickt mit vielen charmanten Momenten, so die Jury. Redaktionell zeichnen Lisa Albers und Kira Schneider von SUPER RTL für die französisch-kanadisch-deutsche Produktion verantwortlich.



Das liebevoll inszenierte Weihnachts-Special "Stille Nacht, Woozlige Nacht" der SUPER RTL Eigenproduktion Woozle Goozle konnte die Jury in der Kategorie "Unterhaltung" mit seinem Charme und Humor überzeugen: "Wenn man eine spannende und eine etwas andere Weihnachtsfolge sehen möchte, können wir diese nur empfehlen." Für die Redaktion um Nils Neumann und Marika Rother ist es nach 2016 bereits der zweite gewonnene GOLDENE SPATZ für das Wissensmagazin Woozle Goozle.



