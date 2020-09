Wien (www.anleihencheck.de) - Auch wenn es der heutige Montag mit keinen nennenswerten Wirtschaftsdaten nicht vermuten lassen würde, steht eine ereignisreiche Woche bevor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Highlights würden der US-Beschäftigungsbericht am Freitag sowie Inflationsdaten der Eurozone am Mittwoch bilden. Während für Ersteres eine erneute Verlangsamung des Beschäftigungsaufbaus erwartet werde, sollte Zweiteres einen Anstieg der jüngst sehr volatilen Inflation der Eurozone aufweisen. Ergänzend würden im Wochenverlauf eine Vielzahl an Stimmungsindikatoren in Europa (ESI), den USA (ISM) und China (PMI) veröffentlicht. ...

