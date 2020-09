Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Vor fast genau sechs Monaten hat die Europäische Zentralbank (EZB) am 26. März das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) zur Bekämpfung der Folgen der Coronavirus-Pandemie gestartet, so die Experten von Eurizon Asset Management.Dieses flexible und präventive Krisenprogramm habe die Wahrnehmung der Zentralbank durch die Märkte verändert, die die EZB bislang als lediglich reaktiv gegenüber systemischen Stressphasen gesehen hätten, sage Maria Luisa Matarrelli, Head of Developed and Emerging Government Bonds & Fx beiEurizon, dem Vermögensverwalter der italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...