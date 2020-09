Henning Jauernig ist Wirtschaftsjournalist beim Spiegel und Autor des Buches "Young Money Guide". Im Interview mit Kryptoszene.de spricht er darüber, warum sich die Investition in Aktien lohnt und wie man damit am besten anfängt. Die Kernaussagen im Überblick: Kurzfristige Krisen gehören dazu Anleger sollten nicht aus Panik verkaufen Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren Das A und O ist es, dauerhaft investiert zu sein Einsteiger kommen um ETFs nicht herum Hallo Herr Jauernig, ...

