Die Commerzbank ist auf der Suche nach einem Chef fündig geworden. Manfred Knof übernimmt zum 1. Januar 2021 die Nachfolge des scheidenden Martin Zielke, wie der Frankfurter MDax -Konzern am Wochenende nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Was kann das für das Institut bedeuten und wie muss man die Chancen bei der Commerzbank-Aktie jetzt beurteilen?Knof gilt in der Branche als harter Sanierer. Die Commerzbank dürfte also eine deutliche Zäsur durchlaufen, so Experten. Es sei möglich, dass er ...

