Telefonica bringt mit seiner Marke O2 am 3. Oktober seine ersten 150 5G-Stationen ans Netz. Die Konkurrenten Vodafone und Deutsche Telekom sind deutlich weiter. Die auf 5G aufgerüsteten O2-Sendemasten mit rund 450 Antennen stehen in den fünf Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln. Zunächst decken sie dort nur einen kleinen Teil des Stadtgebiets ab, der Ausbau soll bei Telefonica in den kommenden Monaten aber zügig weitergehen. Deutschland-Chef Markus Haas sagte, sein Unternehmen werde bis zum Jahr 2022 vier Milliarden Euro in den Ausbau des...

