Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz verkauft neu - ab 1.Oktober 2020- Soda CO2-Zylinder. Das Produkt ist beim Umtausch mit einem leeren Zylinder für CHF 7.99 in allen 145 Lidl-Filialen in der Schweiz erhältlich. Damit bietet Lidl Schweiz den günstigsten CO2-Zylinder der Schweiz an.Gerade in Corona-Zeiten war Wasser ein beliebtes Produkt. Das Schleppen von schweren Mineralwasserflaschen stand an der Tagesordnung. Mit dem günstigsten CO2-Zylinder der Schweiz bietet Lidl Schweiz seinen Kunden jetzt eine Alternative an. Für Lidl Schweiz ist die Produkteinführung zudem ein weiterer Schritt in der unternehmensweiten Klimastrategie zur Vermeidung von Plastikverpackung.Bester Preis der SchweizWenn ein Kunde einen leeren Zylinder zurückbringt und umtauscht, kostet das Produkt nur 7.99 Franken. Ohne Umtausch sind die CO2-Zylinder für nur 17.99 Franken erhältlich. Damit bietet Lidl Schweiz den günstigsten CO2-Zylinder der Schweiz an. Der Universal CO2-Zylinder reicht für etwa 60l Wasser. Lidl Schweiz nimmt für den Umtausch alle auf dem Schweizer Markt gebräuchlichen CO2-Zylinder entgegen.*Lidl Schweiz beginnt den Verkauf mit einem Einführungsrabatt, der vom 1. Oktober bis zum 7.Oktober dauert. Während dieser Zeit ist ein Zylinder beim Umtausch für nur 6.39 Franken erhältlich, ohne Umtausch für 16.39 Franken.Ein Umtausch ist mit allen auf dem Schweizer Markt gebräuchlichen CO2-Zylinder möglich.**ausgenommen "DUO"Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchlinkedin.com/company/lidl-schweiz/Original-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100856239