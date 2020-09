DJ EU-Tourismusminister beraten über Reisen während der Pandemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Tourismusminister der Europäischen Union wollen am Montag über Wege beraten, wie in der aktuellen Corona-Pandemie private und geschäftliche Reisen in Europa wieder stärker möglich gemacht werden können. Vor den Beratungen sagte der Parlamentarische Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, Thomas Bareiß, es gehe darum, wie die akuten Folgen der Corona-Pandemie bewältigt und der Tourismus für die Zukunft robuster aufgestellt werden könne.

"Natürlich steht die Gesundheit im Vordergrund", erklärte Bareiß, der den informellen Austausch in Form einer Videokonferenz am Montag leiten wird.

"Unser Ziel ist es aber, Reisebeschränkungen auf das notwendige Maß zu begrenzen und den Menschen in Europa wieder eine möglichst große Reisefreiheit zu ermöglichen, ohne dabei den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen", so Bareiß, der zugleich Tourismusbeauftragter der Bundesregierung ist. Deutschland hält in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Der Tourismussektor ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der EU. Vor der Corona-Krise lebten mehr als 12 Prozent der Europäer vom Tourismus. Direkt und indirekt wurden 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU durch Tourismus erwirtschaftet.

