Dies war ein rekordverdächtiges Jahr an der Wall Street, in dem der S&P 500 um mehr als 30 % zurückging, der am schnellsten verzeichnete Rückgang in der Geschichte des Index. Auch der Aufstieg vom Bärenmarkt ging schneller als je zuvor und der S&P 500 erreichte neue Höchststände. Wir waren auch Zeuge der höchsten Werte des CBOE Volatility Index, zusammen mit einer kurzen Periode negativer Futures-Preise für West Texas Intermediate. Doch das Rekorde-Brechen im Jahr 2020 ist noch nicht vorbei. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...