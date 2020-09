Baden-Baden (ots) - Ursachen, Folgen, Therapien und Tipps im SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" / Moderation: Dennis Wilms / 9. November 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenAdern: Arterien, Venen und Kapillaren, übernehmen die elementare Aufgabe, den Körper mit Blut und Nährstoffen zu versorgen. Werden sie dabei gestört, kann das akute Folgen haben. Wie beugt man vor? Was können Anzeichen einer Durchblutungsstörung sein? Wie geht man mit den Folgen eines Schlaganfalls um? "rundum gesund: Gefäßerkrankungen vorbeugen und behandeln" klärt diese und weitere Fragen. Zu sehen am Montag, den 9. November 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung ist die Folge ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.Wie durch Cholesterin Engpässe entstehen könnenFür die Gesundheit der Gefäße spielt das Cholesterin eine entscheidende Rolle. Die fettähnliche Substanz ist lebensnotwendig für den Menschen. Ein erhöhter Cholesterinspiegel im Blut kann zu Gefäßschäden wie der Arteriosklerose, umgangssprachlich "Arterienverkalkung", führen. Wie es zu dieser Erkrankung kommen kann, erklärt Jens-Ole Graf, Facharzt für Gefäßerkrankungen und Innere Medizin, im Gespräch mit SWR Moderator Dennis Wilms an der virtuellen Patientin Annie.Und auf einen Schlag ist alles anders - Leben nach dem SchlaganfallIm schlimmsten Fall kann sich ein Blutgerinnsel lösen und einen Schlaganfall verursachen. Dann zählt jede Sekunde. Je schneller der Patient versorgt wird, desto eher kann größerer Schaden im Gehirn verhindert werden. Viele Menschen überleben einen Schlaganfall, kämpfen jedoch infolge mit Lähmungen oder Problemen beim Sprechen. Auch Gisela Swoboda, Betroffene aus Balingen, musste sich nach ihrem Schlaganfall zurück ins Leben kämpfen.Die richtige Ernährung und gezielte Bewegung als "Rohrputzer"Ernährung und Bewegung können entscheidend zu gesunden Gefäßen beitragen. Welche Lebensmittel die richtigen sind und welche Bewegung unterstützt, zeigt Ernährungsexpertin und Fitnesscoach Jasmin Brandt.Sendung:"rundum gesund: Gefäßerkrankungen vorbeugen und behandeln", 9.11.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenIn der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/Informationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/rundum-gesund-gefaesserkrankungen-2020Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4718672