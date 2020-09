Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Bankensegment hielt sich der Newsflow am Freitag in Grenzen, so die Analysten der Helaba.Dies habe aber nichts an der Tatsache geändert, dass sich die Marktteilnehmer weiterhin in einem Risk-off-Modus befinden würden. Insbesondere die zuletzt wieder zunehmenden Corona-Neuinfektionszahlen und die damit verbundenen Sorgen um weitere Beeinträchtigungen der Wirtschaft hätten belastet. In diesem Kontext sei auch nochmals an die Aussagen der BaFin erinnert, dass wohl nicht alle Banken die Corona-Krise überstehen würden. Marktseitig könne konstatiert werden, dass der ITRAXX Senior Financial in der vergangenen Woche einen kräftigen Sprung nach oben gemacht habe. Der verstärkte Abgabedruck am Aktienmarkt und die sogenannten FinCEN-Files hätten ihren Beitrag zur Ausweitung der Spreads geleistet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...