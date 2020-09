Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Konjunkturerholung bleibt solide und intakt, zumindest spiegelt dies die Stimmung der Einkaufsmanager im September wider (PMIs), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Entgegen der deutlicheren Stimmungseintrübung in Europa hätten die US PMIs ihre hohen Niveaus des Vormonats im September bestätigen können, wobei der Dienstleistungs-PMI (54,6) abermals über dem des Verarbeitenden Gewerbes (53,5) gelegen habe. Im dritten Quartal habe der Gesamt-PMI im Durchschnitt 53 Punkte erreicht, was erneut die Extreme der Corona-Rezession unterstreiche, habe der Durchschnitt im zweiten Quartal doch bei 36,9 gelegen. Die Vorzeichen für den ISM-Index stünden somit gut. Zuletzt habe dieser nochmals zulegen können und im August 56 Punkte erreicht, wobei insbesondere die Auftragslage einen neuerlichen Impuls geliefert habe. In Anbetracht der soliden Dynamik sollte sich die Unterauslastung im Verarbeitenden Gewerbe weiter reduzieren. ...

