Siemens hat sein Energiegeschäft abgespalten und heute an die Börse gebracht. Der erste Kurs für die Aktien von Siemens Energy wurde am Montag mit 22,01 Euro festgestellt. Damit kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von 16 Milliarden Euro. Analysten hatten hier im Vorfeld deutlich mehr erwartet. Wie Christian Bruch, der Vorstandsvorsitzende von Siemens Energy mit dem Börsengang zufrieden ist, erfahren Sie in diesem Video. Zudem spricht der Chef des Konzerns über die Vorteile der Eigenständigkeit und ob der Aufstieg in den DAX das erklärte Ziel ist.