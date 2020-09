CytoTools hat in diesem Monat einen Meilenstein erreicht: In Indien hat der Lizenzpartner Centaur nach langer Vorbereitungszeit den Verkauf des CytoTools-Produkts DermaPro gestartet (unter dem Namen Woxheal). Während bislang hohe Kosten für F&E die Zahlen dominierten, generiert die Gesellschaft nun erstmals Erlöse aus dem laufenden Produktverkauf und kann als nächstes die Zulassung in Europa angehen. Als möglicherweise noch bedeutender könnte sich die kürzlich veröffentlichte Meldung erweisen, derzufolge der DermaPro-Wirkstoff Dichlorsäure zur Behandlung von Covid-19 getestet wird.

DermaPro/Woxheal eignet sich zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms und wurde dafür nach positiven klinischen Studien in Indien im Jahr 2017 zugelassen. Im Anschluss musste der Partner Centaur noch Produktionskapazitäten aufbauen, doch jetzt ist nach der behördlichen Freigabe endlich der Verkauf gestartet (siehe: woxheal.com). ...

