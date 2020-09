Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit klaren Gewinnen in die Sitzung gestartet, hat in der Folge aber die bisherigen Höchststände aus der ersten halbe Stunde nicht ganz gehalten. Gleichwohl zeigt der SMI damit aber einen bislang gelungenen Erholungsversuch im Anschluss an die sehr schwache Vorwoche. ...

