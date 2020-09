Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn etwas schwächer tendiert. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,68 US-Dollar. Das waren 0,57 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,43 Prozent auf 39,91 Dollar.Die Ölpreise waren in der letzten Woche im Vergleich zu Edelmetallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...