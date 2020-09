DJ Ford beantragt in Deutschland Staatshilfe - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Autobauer Ford hat einem Zeitungsbericht zufolge wegen der Corona-Krise den deutschen Staat um Hilfe gebeten. Ford habe einen Antrag auf eine Staatsbürgschaft in Höhe von 500 Millionen Euro gestellt, berichtet das Handelsblatt ohne Angabe von Quellen. Einen großen Teil der Summe soll demnach der Bund übernehmen, einen kleineren Teil die Bundesländer. Ford hat den Angaben zufolge zwei Produktionsstandorte in Deutschland, ein kleineres in Saarlouis und ein größeres in Köln.

Bei Ford Deutschland war auf Anfrage von Dow Jones Kkurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Dem Handelsblatt sagte Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann lediglich: "Zu Beginn der Coronakrise haben wir Kredite evaluiert. Aber wir haben über temporäre Kurzarbeit und andere Maßnahmen unsere Kapitaldecke stabil halten können."

