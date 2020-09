Corona-Sorgen schlagen Konjunkturdaten: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erhebliche Kursverluste verzeichnet. Vor allem zu Beginn der Handelswoche flohen die Anleger in großem Still aus Aktieninvestments, die Kurse sackten ab. Ursächlich hierfür waren die stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Europa und die damit einhergehenden Ängste vor weiteren Gegenmaßnahmen, die wiederum die Wirtschaft erheblich beeinträchtigen ...

