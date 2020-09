Linz (www.anleihencheck.de) - Das Inflationsziel der Norgesbank (Norwegische Zentralbank) liegt bei 2,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflation (ohne Energiekosten) sei im August bereits auf 3,70% geklettert und liege deutlich über der Prognose der Notenbank. Diese habe erst mit Jahresende den Sprung über die 3,50-Prozent-Marke erwartet. Die Norgesbank denke bereits über Zinsanpassungen ab 2022 nach. Gemessen an der Inflationsentwicklung - was auch die zentrale Aufgabe der Notenbank sei - müsste sie aber schon deutlich früher mit Leitzinsanhebungen starten. ...

