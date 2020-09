Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen südeuropäischer Staatsanleihen sind im September stark gefallen, so die Analysten von Postbank Research.Mit 0,83 Prozent hätten zehnjährige italienische Staatsanleihen zeitweise so niedrig wie noch nie in diesem Jahr und nahe am Allzeittief von 0,76 Prozent rentiert. Auch die Renditen portugiesischer und spanischer Staatsanleihen hätten in den vergangenen Wochen nachgegeben. Sie würden von den Bondkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie vom Beschluss eines Wiederaufbaufonds der Europäischen Union profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...