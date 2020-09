Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG (ISIN LU0117118041/ WKN 541954, AL) setzt auf Unternehmen, deren unternehmerisches Handeln sich nach Einschätzung der BayernInvest positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirkt, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.SDG beschreibt 17 von den Vereinten Nationen definierte Ziele, die die globalen Herausforderungen unserer Zeit adressieren, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A. Es werde ausschließlich in solche Unternehmen investiert, die hierfür einen sichtbaren positiven Beitrag leisten würden. Die Daten-Basis würden Impact Analysen bilden, die die Wirkung der Unternehmen auf die SDG-Ziele analysieren würden. Durch die Fokussierung auf nachhaltige und zukunftsfähige Geschäftsmodelle würden die ausgewählten Unternehmen attraktive Renditechancen bieten. Die Basis der Investmentstrategie sei eine Aktien-Faktorstrategie, die neben den Stil-Faktoren Value, Quality, Momentum und Low Risk auch ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) in der Aktienauswahl berücksichtige. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Produzenten von Atomenergie, Tabak, Waffen, Verstöße gegen UN Global Compact Prinzipien) bzw. ergänzende fondsspezifische ESG-Kriterien verstoßen würden. ...

