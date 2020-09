Xpeng Motors hat mit dem Bau eines weiteren Elektroauto-Werks in China begonnen. Mit der neuen Produktionsstätte in Guangzhou, die Ende 2022 in Betrieb gehen soll, will der Hersteller seine Fertigungskapazitäten über das bestehende Werk in Zhaoqing hinaus erheblich erweitern. Xpeng Motors ist im Süden Chinas in der Provinz Guangdong beheimatet. Auch das zweite Werk wird in dieser Provinz entstehen. ...

