DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Unternehmensweite Messdatenanalyse in der Cloud

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta021/28.09.2020/11:44) - NorCom schlägt mit den DaSense Web Apps eine Brücke zwischen IT- und Fachabteilungen in Unternehmen. Effiziente Messdatenanalysen in Unternehmen erfordern die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Abteilungen - dabei prallen jedoch oft unterschiedliche Welten aufeinander: IT-Abteilungen sind an reibungslosen technischen Lösungen und deren Optimierung, Wartbarkeit und Einhaltung von Security-Anforderungen interessiert, Fachabteilungen bewerten Anwendungen primär nach direktem praktischen Nutzen. Der Einsatz von DaSense Web Apps wird beiden Anforderungen gerecht: Web Apps sind auf dem technologisch neuesten Stand, einfach erstellbar und nativ cloud-fähig, für Nutzer sind sie dank übersichtlicher Eingabemaske schnell und zielführend einsetzbar.

In der Automobilbranche steigen Datenmengen und -diversität mit neuen Entwicklungsfeldern stark an, Informationen heterogener Dokumente und Daten aus verschiedenen Fachdisziplinen müssen zuverlässig erfasst, fusioniert und ausgewertet werden. Die Skalierbarkeit, Effizienz und Zuverläs-sigkeit dieser datengetriebenen Prozesse und Werkzeuge ist dabei ausschlaggebend für das Erreichen technischer Entwicklungsziele und kommerziellen Markterfolgs des entwickelten Fahrzeugs. Um den technischen Anforderungen gerecht zu werden, haben die meisten Unternehmen ihren IT-Betrieb - zumindest teilweise - in die Cloud verlegt. Die Vorteile der Cloud liegen auf der Hand: Sie ermöglicht Kostensenkungen, Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit. Die Verlagerung des IT-Betriebs in die Cloud bringt neben diesen vielen Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich: Migration und Entwicklung von neuen Big-Data-Analytics-Anwendungsfällen in der Cloud sind herausfordernd - es besteht eine Lücke zwischen Entwicklung und Produktivsetzung der interaktiven Analyse. NorCom löst dieses Problem in DaSense mit den Web Apps.

Schnell und leicht von der Entwicklung zur Produktion: Die interaktive Analyse wird zur Web App

Der Algorithmus für eine interaktive Analyse wird typischerweise initial in einem Notebook programmiert. DaSense wandelt dieses Notebook automatisch in eine Web App um. Diese Web Apps ermöglichen den Ingenieuren und Technikern in den Fachabteilungen den unkomplizierten Einsatz von Big Data Analyse Werkzeugen - ohne dass Cloud-Engineering erforderlich ist.

Eine übersichtliche Eingabemaske leitet den Nutzer bei der Eingabe seiner Parameter anwendungsfallspezifisch an. So wird die Big Data Analyse flexibel unternehmensweit einsetzbar und reproduzierbar. Zusätzlich ist es auch möglich mehrere Apps zu einer leistungsstarken, kompletten Pipeline zu verlinken.

Mögliche Anwendungsfälle für Apps und App Pipelines sind beispielsweise Daten-Verwaltung und Standard-Monitoring von Fahrzeug Dauerlauferprobungen, Suche nach Anomalien in Messdaten und anschließende Root-cause Analyse, fachagnostische statistische Datenanalysen, Fehlermanagement und Predictive Maintenance sowie Nutzbarmachung von Machine Learning / Deep Learning.

Die Vorteile der Web Apps auf einen Blick * Web Apps sind plattformunabhängig und für alle Endbenutzer frei zugänglich, auch ohne DaSense und ohne spezielle IT-Kenntnisse - außer Befüllung einer App-Eingabemaske. * DaSense bietet eine interaktive Entwicklungsumgebung für Web Apps basierend auf Notebooks, in denen der Analytics-Anwendungsfall entwickelt wird (lokal, vor Ort oder in der Cloud) * DaSense konvertiert ein Notebook problemlos in eine Web App. Dies umfasst Standard Front-End-Komponenten, Vorlagen für Ein- und Ausgaben, Parameteranalyse, automatische Provisionierung einer Rest-API pro App und vieles mehr * Apps können zu Pipelines verbunden werden, um generische, komplexe und - im Vergleich zu monolithischen All-in-One Implementierungen - leichter wartbare Analyse-Abläufe zu realisieren. * Die Migration in produktive Nutzung von einzelnen Analytics-Schritten muss nicht auf einmal, sondern kann App für App erfolgen * Web-Apps können einfach in andere Umgebungen verschoben werden * Alle Apps können eine Verbindung zu Ihrer bevorzugten Cloud herstellen Dienste (z. B. Da-ta Lake- oder Spark-Computerressourcen) * User Management: Verbinden Sie Ihre App ganz einfach mit dem Active Directory der Cloud

_______________________________________________________________

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA entwickelt und implementiert Big-Data-Lösungen für internationale Unternehmen. NorCom unterstützt Kunden dabei, ihre Daten in weltweit verteilten Rechenzentren mithilfe moderner Big-Data-, Machine-Learning- & Deep-Learning-Tools in einer produktiven Umgebung zu bear-beiten und analysieren.

(Ende)

Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, IR Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de

ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1601286240996 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 05:44 ET (09:44 GMT)