"Sag nein zu Nikola und ja zu JinkoSolar" war vor genau einer Woche die Überschrift in meinen kostenlosen Newsletter maydornsmeinung. Nicht der schlechteste Rat, denn Nikola hat seit vergangenem Montag weitere gut 20 Prozent an Wert verloren, während die Aktie von JinkoSolar förmlich explodiert ist und in der vergangenen Woche um über 40 Prozent zugelegt hat.Die Kurse haben sich spürbar verändert, meine Einschätzung nicht. Bei Nikola rate ich weiterhin dringend vor einem Investment ab. Die Wahrscheinlichkeit, ...

