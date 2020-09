Mainz (ots) -Freitag, 2. Oktober 2020, 19.20 UhrErstausstrahlung 25-jähriges Jubiläum feiert das 3sat-Magazin "Kulturzeit" mit der Sendung "Kulturzeit extra: Zeitenwende" am Freitag, 2. Oktober 2020, 19.20 Uhr. Gemeinsam mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer diskutiert "Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann über die aktuellen Umbrüche in der Welt und über utopisches Denken, das wieder gefragt ist.Corona wird alles ändern - diesen Satz hat man seit dem Ausbruch der Pandemie oft gehört. Doch hat COVID-19 wirklich alles verändert? Weltweit gehen die Menschen auf die Straße, protestieren gegen korrupte Machthaberinnen und Machthaber, Ungleichbehandlung und den Raubbau an der Natur. Egal ob in den USA, in Belarus oder im Libanon: In der Coronakrise kommen zahlreiche Konflikte ans Tageslicht. Die Menschen ziehen die Notbremse und fordern ein grundlegendes Umsteuern. "Kulturzeit extra: Zeitenwende" fragt: Welche Chancen bietet die gegenwärtige Situation für eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und welche Rolle spielt dabei unsere eigene Vorstellungskraft?Am Samstag, 17. Oktober 2020, um 20.15 Uhr lüftet dann ein prominentes Rateteam in der Quiz-Show "Happy Birthday, Kulturzeit! Die Show" die verbleibenden Geheimnisse des 3sat-Kulturmagazins. Die Show, präsentiert von Künstler und Literat Michel Abdollahi, lässt in Fragerunden, Gesprächen und Filmen ein Vierteljahrhundert kultureller Weltgeschichte Revue passieren. Mit dabei sind unter anderen Comedian Bülent Ceylan, Schriftsteller Wladimir Kaminer und Schauspielerin Katharina Thalbach.Am 2. Oktober 1995 ging "Kulturzeit" - das bis heute einzige werktägliche Kulturmagazin im deutschsprachigen Raum - erstmals auf Sendung. Seit einem Vierteljahrhundert richtet das Fernsehfeuilleton, das von vier öffentlich-rechtlichen Sendern (ZDF, ORF, SRF, ARD) aus drei Ländern gestaltet wird, einen anregenden und kritischen Blick auf Kunst, Musik, Literatur und Gesellschaft.Weitere Informationen sowie das Dossier zum 25. "Kulturzeit"-Jubiläumunter: https://kurz.zdf.de/y1Y/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/25jahrekulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4718889