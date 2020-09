Märkte um 12: Ist das der Start der nächsten DAX-Rallye? - Siemens Energy wagt den Sprung aufs Börsenparkett

Der DAX legte am Montagmittag um zeitweise 2,3 Prozent zu und notiert damit im Bereich der 12.800er-Marke. Ein Ausbruch über die wichtige 13.000er-Marke würde ein neues Kaufsignal bedeuten. Im Anschluss wäre der Weg charttechnisch frei bis zum Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte).

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +2,3% 12.751 MDAX +1,5% 26.861 TecDAX +1,4% 3.058 SDAX +1,5% 12.199 Euro Stoxx 50 +1,7% 3.190

Am Montagmittag setzte sich der DAX durch den Börsengang von Siemens Energy (WKN: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0) ausnahmsweise aus 31 Werten zusammen. Dabei standen Gewinnern 30 Gewinnern nur ein Verlierer gegenüber. So setzte die Aktie von Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) am Tag des Siemens-Energy-IPOs zeitweise um 2,8 Prozent zurück. Die Papiere von Siemens Energy konnten gegenüber ihrem Eröffnungskurs (22,01 Euro) um zeitweise rund ein Prozent zulegen.

