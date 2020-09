DJ PTA-News: Blockchain Infrastructure Group AG: Herr Jörgen Andersson zum Vorstand und CEO ernannt

Berlin (pta022/28.09.2020/12:00) - Berlin, 28. September 2020 - Blockchain Infrastructure Group AG (WKN: 358012, ISIN: DE0003580122 - Börse Düsseldorf Freiverkehr: 1NT) - Der Aufsichtsrat der Blockchain Infrastructure Group AG hat am 25. September 2020 Herrn Jörgen Andersson zum Vorstand und CEO ernannt. Nach dem Rücktritt von Herrn Thomas Short erfolgt die Ernennung von Herrn Andersson per sofort. Der Vorstand dankt Herrn Short für seine außerordentlichen Dienste für die Gesellschaft. Herrn Jörgen Andersson, ein schwedischer Staatsbürger, hat seine Studien an der Göteborg School of Economics abgeschlossen und an der University of New York weiter ergänzt. Zu Beginn arbeitete er als Finanzanalyst bei Paine Webber, anschließend leitete er seine eigene Baufirma in Schweden. Als Mitglied des schwedischen Parlamentes wurde Herr Andersson Vizepräsident des parlamentarischen Netzwerks der OECD, Präsident des parlamentarischen Netzwerks des IWF und Mitglied des parlamentarischen Finanzausschusses. Anschließend war Herr Andersson in verschiedenen Funktionen im Bereich Kryptowährung und Blockchain-Technologie tätig, einschließlich eines großen Minenunternehmens in Skandinavien. Diese Ernennung von Herrn Andersson markiert den Beginn der Erweiterung der Geschäftsaktivitäten innerhalb der Blockchain Infrastructure Group AG, um weitere aktive Möglichkeiten für industrielle Blockchain-Anwendungen zu entwickeln.

Aussender: Blockchain Infrastructure Group AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Jörgen Andersson E-Mail: ir@blockchaininfgroup.com

Website: www.blockchaininfgroup.com

ISIN(s): DE0003580122 (share) Börsen: Freiverkehr Börse Düsseldorf

