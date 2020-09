Nach den starken Kursverlusten in der Vorwoche startet der deutsche Aktienmarkt mit massiven Gewinnen in die neue Handelswoche. Offensichtlich sind die Sorgen - Corona, US-China-Handelsstreit, Brexit - auf einmal nicht mehr präsent. Der Fehlausbruch am Freitag unter die 12.500 könnte sich dieses Mal als Bärenfalle herauskristallisieren. Zu sicher sollten sich Anleger aber nicht fühlen. Mehr Informationen zum DAX und zur Charttechnik im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

