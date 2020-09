Vior, Inc.: Vior Annonce L'octroi D'options D'achat D'actions

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 28 septembre 2020 / SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX-V: VIO, FRANKFURT: VL51) ("Vior" ou la "Société") annonce qu'elle a octroyé des options d'achat d'actions à ses employés, administrateurs, dirigeants et consultants leur permettant d'acquérir un total de 1 290 000 actions ordinaires. Les options d'achat d'actions sont octroyées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de Vior, ont un prix d'exercice de 0,13 $, peuvent être exercées sur 5 ans et seront acquises 1/3 du nombre le jour de l'octroi, 1/3 au premier anniversaire de l'octroi et 1/3 au deuxième anniversaire de l'octroi.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des années, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects miniers de haute qualité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich

Président et chef de la direction

Tél.: 613-898-5052

mfedosiewich@vior.ca

Site Web: www.vior.ca

SEDAR: Société d'exploration minière Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE: SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC.

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/608029/Vior-Annonce-Loctroi-Doptions-Dachat-Dactions