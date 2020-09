Aus dem heutigen Börsen.Briefing. - dem börsentäglichen Newsletter von DER AKTIONÄR und finanztreff.de: Die Wirtschaftslage der Türkei wird immer brisanter. Konjunktur am Boden, hohe Inflation, Corona-Krise, Devisen-Schwäche - und nun auch noch eine kriegerische Eskalation in der Nachbarschaft. Die Türkische Lira drückt das auf neue Rekordtiefen. Die jüngste Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach zwischen den Nachbarländern Armenien und Aserbaidschan sorgt für einen Kurssturz der Türkei-Währung. ...

