Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einer gewissen Anspannung schauten Anleger auf die Regionalwahlen in Italien, so die Experten von Union Investment.Auch wenn dadurch die Politik in Rom letztlich nicht beeinflusst werde, sei eine Kräfteverschiebung im Kleinen immer auch ein Beleg dafür, wie zufrieden die Bürger mit der Regierung in Rom seien. Am Ende sei es zu einem neutralen Wahlergebnis gekommen, dass sich nicht negativ ausgewirkt habe. Trotz des risikoaversen Marktumfeldes hätten Staatsanleihen aus Italien nahezu unbeeindruckt seitwärts gehandelt, wie auch die als sicher geltenden Bundesanleihen. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Papiere habe um die Marke von -0,52 Prozent geschwankt. ...

