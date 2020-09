Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat jüngst keine Anpassungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Der maßgebliche Leitzins ("Overnight Lending Rate") verharre somit konstant bei 0,25%. Aus der Notenbank seien zuletzt mit Blick auf die kanadische Wirtschaft recht optimistische Töne gekommen. Man sehe ganz offensichtlich immer klarer Zeichen, die in Richtung einer spürbaren Besserung der ökonomischen Lage deuten würden. Der durch die Coronavirus-Krise ausgelöste Schock halle aber natürlich noch für eine Weile nach. Folgerichtig würden die Notenbanker in Ottawa an den Finanzmärkten auch keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass man der Wirtschaft Kanadas bei Bedarf auch wieder stützend zur Seite stehen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...