Bonn (www.anleihencheck.de) - Bevor die Regierung in Peking vergangene Woche etwas auf die Bremse trat, war Chinas Renminbi auf dem Weg, die beste Quartalsperformance seiner Geschichte hinzulegen, so die Analysten von Postbank Research.Dieser Aufwärtstrend, bei dem der Renminbi seit Juni um mehr als vier Prozent gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen habe, spiegele weitgehend den Erfolg wider, den China bei der Eindämmung des Coronavirus und der Belebung der Wirtschaft gehabt habe. Ein weiterer Faktor sei die neue "Dual Circulation"-Strategie Pekings, die darauf abziele, den Binnenkonsum zu einem größeren Wachstumsmotor zu machen und Chinas Abhängigkeit von ausländischen Märkten zu verringern. Eine solche Verschiebung würde zwar bedeuten, dass man sich weniger Sorgen darüber machen müsste, wie eine stärkere Währung den Exporteuren schaden könnte, allerdings habe dies auch Auswirkungen auf die Leistungsbilanz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...