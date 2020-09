Energie 360° wird bis Mitte 2023 an rund 100 Verkaufsstellen und Einkaufszentren von Coop in der Schweiz Ladestationen für E-Autos installieren. Die AC-Geräte werden über eine Ladeleistung von 22 kW verfügen und überwiegend Ökostrom abgeben. Bei Coop handelt es sich um ein genossenschaftlich organisiertes Einzel- und Großhandelsunternehmen, das in der Schweiz über mehr als 2.300 Verkaufsstellen verfügt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...