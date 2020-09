Unterföhring (ots) --Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions Leagueüberträgt Sky Sport News am Donnerstag ab 17.30 Uhr live im Free-TV /Sky Experte Erik Meijer, Kai Dittmann und Martin Winkler berichtenaus dem Studio -Am Freitag gibt Sky die Einzelspiele bekannt, die während derGruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv bei Skyübertragen werden -Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alleRückspiele und alle Tore der sechs Playoff-Duelle am Dienstag undMittwoch live -Darüber hinaus überträgt Sky die Rückspiele von Dynamo Kiewgegen die KAA Gent am Dienstag und dem FC Salzburg gegen Maccabi TelAviv am Mittwoch auch als Einzelspiele live und exklusiv -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen derKönigsklasse live dabei sein -Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbar Titelverteidiger FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach sowie 22 weitere Vereine haben sich bereits für die Gruppenphase der UEFA Champions League qualifiziert. Welche Teams sich die sechs verbliebenen Plätze in der Königsklasse sichern, können Sky Kunden in den Playoff-Rückspielen am Dienstag- und Mittwochabend live erleben.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Rückspiele und alle Tore der sechs Playoff-Duelle live. Darüber hinaus überträgt Sky an beiden Abenden jeweils auch ein Einzelspiel live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Am Dienstagabend zeigt Sky die Partie von Dynamo Kiew gegen die KAA Gent, in der die Ukrainer nach dem 2:1 Auswärtserfolg im Hinspiel alles klarmachen können. In identischer Position befindet sich der FC Salzburg, dessen Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv Sky am Mittwochabend live überträgt. Der Österreichische Serienmeister, der sich im Vorjahr direkt für die Gruppenphase qualifiziert hatte, will im zwölften Anlauf nun erstmals den Weg über die Playoffs schaffen.An beiden Abenden berichtet Sky jeweils ab 20.50 Uhr.Die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag live auf Sky Sport News, die Bekanntgabe der exklusiven Sky Einzelspiele am FreitagAm Donnerstag erfahren dann die vier Bundesligisten und alle weiteren Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs, auf wen sie in der am 20. Oktober beginnenden Gruppenphase treffen.Sky Sport News überträgt die Auslosung der acht Gruppen in Nyon ab 17.30 Uhr live im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App. Im Studio kommentieren und analysieren Kai Dittmann und Martin Winkler die Veranstaltung und das Ergebnis der Auslosung. Im Anschluss an die Auslosung wird unter anderem Erik Meijer, der als Analyse-Experte in der UEFA Champions League für Sky im Einsatz ist, seine Einschätzung der Gruppen und der deutschen Gegner abgeben. Außerdem wird Sky Sport News erste Reaktionen und Stimmen der Klubvertreter vor Ort einholen.Am Freitagmittag gibt Sky dann die Einzelspiele bekannt, die während der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv bei Sky übertragen werden.Die UEFA Champions League 2020/21 bei SkyAuch in der Saison 2020/21 wird nur Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen. Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Abend ein Einzelspiel live und exklusiv. Dazu zählen die exklusiven Live-Übertragungen der besten Einzelspiele mit Beteiligung deutscher Vereine während der Gruppenphase - darunter alle Topspiele am Mittwochabend - sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale.Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Die Playoff-Rückspiele und die Gruppen-Auslosung der UEFA Champions League live bei Sky:Dienstag:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 120.50 Uhr: Dynamo Kiew - KAA Gent auf Sky Sport 223.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Mittwoch:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 120.50 Uhr: FC Salzburg - Maccabi Tel Aviv auf Sky Sport 223.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Donnerstag:17.30 Uhr: Die Auslosung der Gruppenphase live im Free-TV auf Sky Sport News