Schwalbach am Taunus (ots) -- Pro Kauf eines Aktionsproduktes fließen 20 Cent an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."; gleichzeitig werden pro Upload des Kassenbons zusätzlich 20 Prozent des Kaufpreises zurückerstattet 2,8 Millionen Kinder wachsen in Deutschland in Armut auf. Das ist etwa jedes fünfte Kind oder Jugendlicher unter 18 Jahren. Aufgrund der Corona-Krise wird sich die Situation für arme Kinder und Familien weiter verschärfen und es ist damit zu rechnen, dass die Armutszahlen weiter steigen. Dies hat eine aktuelle Bertelsmann-Studie zum Thema Kinderarmut aufgezeigt. Vor allem für Familien und Kinder ist die aktuelle Situation mit sehr hohen Belastungen verbunden. Um in dieser herausfordernden Zeit für die Menschen da zu sein, weitet der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G)sein Engagement in der Aktion GemeinsamStärker mit einer neuen Spar- und Spendenaktion aus. Ziel von GemeinsamStärker ist es, Familien im Alltag zu helfen und als Gemeinschaft stärker aus der Corona-Krise hervorzugehen.Konkret spendet P&G für jedes bei teilnehmenden Händlern gekaufte Aktionsprodukt 20 Cent an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Zudem kann sich der Kunde auf der Plattform wirgemeinsamstaerker.de registrieren, den Kassenbon hochladen und erhält 20 Prozent des Kaufpreises der Aktionsprodukte zurückerstattet.Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Millionen Menschen haben in den letzten Monaten gezeigt, dass sie in der Corona-Krise für andere da sind. Allen, die bei P&G arbeiten, ist es wichtig, dass auch wir einen Beitrag zu leisten und uns für Familien und Kinder stark machen. Im nächsten Schritt der Aktion GemeinsamStärker kommen wir daher vom Rat zur Tat: Nach den Expertentalks mit Nina Ruge zu Alltagsfragen, die zu Beginn der Corona-von großer Bedeutung waren, geht es jetzt darum, dafür Sorge zu tragen, dass bedürftige Kinder nicht zu den Verlierern der Corona-bedingten Veränderungen werden.."Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL-Charity: "Ich freue mich besonders, dass Procter & Gamble, die langjährigen Unterstützer von benachteiligten Kindern, auch mit Ihrer neuen Kampagne unsere "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." unterstützen."Sämtliche Spenden werden zu 100 Prozent transparent und zielgerichtet an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gespendet. Unter anderem erhalten Kinder in den 18 RTL-Kinderhäusern gesundes Essen, eine individuelle Förderung und Hausaufgabenbetreuung durch ausgebildetes Fachpersonal. Das gibt den Kindern Zeit und ausreichend Raum für ihre individuellen Bedürfnisse und hilft ihnen dabei, die besonderen Belastungen der herausfordernden Corona-Situation zu bewältigen.Alle Informationen zur neuen Spendenaktion sowie zu früheren Aktionen unter: for-me-online.de/gemeinsamstaerkerNähere Details zur Bertelsmann-Studie unter: https://ots.de/SbxlDZ