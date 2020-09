Während Russland bereits einen zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht gestellt hat, müssen sich die westlichen Staaten weiterhin gedulden. Das zweite Mittel werde bald in Russland registriert, erklärte Putin vor Kurzem in Moskau vor Vertretern des russischen Oberhauses. Berichten zufolge wird derzeit ein Impfstoff des staatlichen Vektor-Forschungszentrums für Virologie und Biotechnologie getestet. Demnach befindet sich der Stoff in der klinischen Phase und soll in den nächsten Wochen ...

