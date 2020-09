Es begann mit einem Gerücht unseres Jüngsten, in seiner Schule sei "Corona ausgebrochen". Mindestens zwei Fälle, sagte er. Dann dauerte es noch einmal mehr als 24 Stunden, bis per E-Mail Post aus der Schule die Eltern erreichte, die in etwa besagte, dass damit verbunden eine Art Verdachts-Quarantäne sofort beginnen würde, bis geklärt sei, ob der Sohn ...

