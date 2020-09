An der Börse brilliert derzeit die Aktie von AXA . Der Kurs des Wertpapiers legt kräftig zu. Zu den stärksten Werten des Tages gehört heute die AXA-Aktie mit einem Wertanstieg von 3,36 Prozent. Bewertet wird das Wertpapier gegenwärtig am Aktienmarkt mit 16,06 Euro. Somit steht das Papier besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am Eurostoxx 50 .

