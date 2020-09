Vegan ist ein Megamarkt, das wissen die Börsianer spätestens seit dem Höhenflug von Beyond Meat. Ein Geheimtipp ist Sunopta. Das kanadische Unternehmen stellt Milch und Milchprodukte aus Hafer, Soja und Hanf her und weist erstklassige Wachstumsraten auf. Das Chartbild des AKTIOÄR-Hot-Stock hat sich stark verbessert.Nach einem Plus von sechs Prozent legt die Aktie von Sunopta am Montag vorbörslich 2,5 Prozent auf 7,52 Dollar zu. Damit steht der Titel unmittelbar vor dem Break über das Verlaufshoch ...

