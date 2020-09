Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.09.2020

Kursziel: EUR8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,40 auf EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Valneva hat eine Erweiterung des Umfangs der am 20. Juli erstmals angekündigten Vereinbarung zur Lieferung ihres SARS-CoV-2-Impfstoffs VLA2001 an die britische Regierung angekündigt. Die im Juli zwischen Valneva und der britischen Regierung angekündigte vorläufige Vereinbarung sah die Lieferung von 60 Millionen Dosen mit der Option auf weitere 40 Millionen Dosen vor, sofern der Impfstoff nachweislich sicher und wirksam ist. Der am 14. September angekündigte kommerzielle Liefervertrag erweitert die zuvor angekündigten 40 Mio. optionalen Dosen um weitere 30 bis 90 Millionen optionale Dosen. Die klinischen Studien zu VLA2001 sollen Ende dieses Jahres beginnen, um im zweiten Halbjahr 2021 die behördliche Zulassung zu erhalten. Wir haben unser Kursziel auf EUR8,60 (zuvor EUR7,40) angehoben, um dem größeren Umfang und der größeren Transparenz der endgültigen kommerziellen Liefervereinbarung im Vergleich zu der im Juli angekündigten vorläufigen Vereinbarung Rechnung zu tragen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 7.40 to EUR 8.60.



Abstract:

Valneva has announced an enlargement of the scale of the agreement first announced on 20th July to supply its SARS-CoV-2 vaccine VLA2001 to the UK Government. The preliminary undertaking announced in July between Valneva and the UK Government stipulated the supply of 60m doses with an option for a further 40m doses providing that the vaccine be proven to be safe and effective. The commercial supply agreement announced on 14 September adds a further 30m to 90m optional doses to the 40m optional doses previously announced. Clinical studies of VLA2001 are scheduled to start by the end of this year with a view to achieving regulatory approval in H2 2021. We have raised our price target to EUR8.60 (previously: EUR7.40) to reflect the larger scale and greater transparency of the final commercial supply agreement in comparison with the preliminary agreement announced in July. We maintain our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21674.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°