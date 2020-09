DJ Merck-Chef Oschmann übergibt zum 1. Mai an Belén Garijo

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck, Stefan Oschmann, übergibt sein Amt zum 1. Mai 2021 an seine Stellvertreterin Belén Garijo. Oschmanns Amtszeit ende planmäßig Ende April 2021, teilte der DAX-Konzern mit. Er verlasse das Unternehmen nach zehn Jahren in der Geschäftsleitung, fünf davon als Vorsitzender und CEO, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Mit Wirkung zum 1. Mai bestellte der Gesellschafterrat der E. Merck KG Garijo zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung und CEO von Merck.

Die Weichen dafür wurden bereits im Juli gestellt, als die Chefin der Healthcare-Sparte zu Oschmanns Stellvertreterin ernannt wurde. Garijo wurde 2015 in die Geschäftsleitung berufen und verantwortet als CEO Healthcare die Konzernfunktionen Human Resources sowie Environment, Health, Safety, Security, Quality.

Die Verantwortung für Healthcare übernimmt künftig Peter Guenter, der spätestens zum 1. Januar in die Geschäftsleitung eintritt. Guenter ist seit 2017 als CEO des börsennotierten Pharmaunternehmens Almirall in Barcelona tätig, das wie Merck mehrheitlich in Familienhand ist. Zuvor war der gebürtige Belgier seit 1995 bei Sanofi in führenden Positionen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene tätig, zuletzt als Executive Vice President Global Diabetes and Cardiovascular.

