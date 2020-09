Square Inc. - Wachstum im Quadrat

Fintechs und generell Tech-Werte sorgen an den Börsen aktuell täglich für Schlagzeilen. Dabei geht es um Rekordgewinne diverser Tech-Riesen, oder auch um Kurse an den Börsen. Einige Analysten sprechen teils von "überhitzten" Kursen. Doch dies muss nicht für alle Tech-Werte gelten. Square Inc., ein US-Anbieter von Mobile Payment-Dienstleistungen, ist in Deutschland kaum bekannt. Einen Blick ist die Aktie allerdings Wert.

Square Inc. wächst rasant

In den Anfängen um 2009 entstand Square (WKN: A143D6 / ISIN: US8522341036) aus der Idee, das Annehmen von Zahlungen mit Kreditkarte überall möglich zu machen. Gerade für kleine Unternehmen war es damals schwierig, Kartenzahlung anzubieten. Aus diesem Umstand heraus wurde ein Adapter für iPads und iPhones entwickelt, der die Bezahlung per Karte möglich machte. Per Fingerabdruck wurde unterschrieben und die Rechnung an die E-Mailadresse gesendet. Square erhielt dafür eine kleine Gebühr.

