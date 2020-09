Die Bayer-Aktie hat seit Jahresstart 2020 rund 26% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 55 Euro. Dabei ging es seit dem 6-Monats-Hoch am 24. Juni bei 73,64 Euro deutlich in den Keller bis auf 53,78 Euro (Schlusskurs von vergangenem Freitag). Wie jetzt bekannt wurde, kommt Bayer bei der Bewältigung seiner Glyphosat-Rechtskonflikte in den USA scheinbar gut...

Den vollständigen Artikel lesen ...